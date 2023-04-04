Борьбу за права женщин в России предложили признать экстремизмом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Феминизм в России предложили признать экстремистской идеологией. Такой законопроект подготовил зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, передает издание «Абзац».



По словам депутата, почти все лидеры фемдвижения в России выступают против военной операции на Украине, а также против традиционных ценностей. Западных феминисток он обвинил в выступлениях «против Путина, против России и за войну».

Сейчас законопроект проходит оценку в комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. Его внесут на рассмотрение Госдумы, если инициативу одобрят.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Колумнист «Реального времени», эксперт Центра исследований исламского мира Карим Гайнуллин рассказывал о феминизме в исламских странах. Вопреки распространенному мнению, исламские страны не были в стороне от феминистского движения.

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Маргарита Головатенко