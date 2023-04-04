Михаил Русинов стал директором МегаФона в Татарстане

Фото: пресс-служба МегаФона

Руководителем оператора МегаФон в Татарстане стал Михаил Русинов, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе оператора.



Михаил Русинов ранее работал директором МегаФона в Чувашии, где проводил работу по расширению сети LTE, усилению рыночных позиций и улучшению сервиса для клиентов. Под его руководством в республике запустили технологии VoLTE, VoWiFi, а еще конвергентный продукт, включающий мобильную связь, домашний интернет и телевидение.

Нынешний руководитель оператора начал карьеру в сфере телекоммуникаций в МегаФоне в 2011 году. Он прошел путь от специалиста до руководителя по развитию корпоративного бизнеса оператора в Марий Эл, затем возглавлял то же подразделение в Чебоксарах. С января 2019 года занимал должность директора в Чувашии. Женат, воспитывает двоих детей.

— Татарстан — инновационный регион, приоритетный и перспективный с точки зрения развития бизнеса. Сегодня сеть МегаФона работает во всех районах региона, более 90% населения имеют доступ к LTE оператора, — прокомментировал директор по региональному развитию МегаФона в Поволжье Владимир Скурихин.

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Маргарита Головатенко