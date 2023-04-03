В Минпросвещения России заявили об отсутствии планов вносить изменения в ЕГЭ в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство просвещения России со ссылкой на директора Федерального института педагогических измерений Оксану Решетникову сообщило об отсутствии планов вносить изменения в ЕГЭ в этом году.

— В ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет, — сказала Решетникова.

Она добавила, что работа по созданию единой системы всеобщей оценки учебных достижений была начата в 2001 году и закончена в 2008 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Сегодня мы видим, что ЕГЭ доказал свою эффективность и повысил уровень прозрачности поступления выпускников в вузы, — добавила директор.

За последнее время участились разговоры с просьбой отменить ЕГЭ. Например, такую инициативу на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным выдвинул лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Кандидат исторических наук Александр Овчинников в колонке для «Реального времени» поделился своим мнением на эту тему.

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Айрат Назипов