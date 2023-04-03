На строительство агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана направят еще более 30 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», на строительство агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана направят еще 30,5 млн рублей. За эту сумму подрядчику до конца ноября предстоит выполнить комплекс работ по устройству инженерных сетей. Речь идет о линиях связи и электричества, водо- и газопроводах, а также канализации.

Согласно проектной документации, агробиотехнопарк, где планируется выращивать и хранить семена картофеля, зерновых и тепличных культур, расположен на участке площадью 50 тыс. кв. метров в Нармонском сельском поселении. Уточняется, что он находится в 2,4 километра северо-западнее села Карадули рядом с дорогой, соединяющей села Нармонка и Столбище.

Первыми объектами, которые будут возведены в этом году, станут противопожарная насосная станция, а также наружные сети электро- и водоснабжения. Далее работы переместятся на рабочие площадки, к которым будут проводить необходимые инженерные линии. Завершающим этапом станет автоматизация всех этих систем и благоустройство территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, о том, что в республике появится данный комплекс, стало известно еще в 2019 году. Уже летом 2020-го на 100 гектарах агробиотехнопарка было заложено 30 полевых опытов. Специалисты Казанского государственного аграрного университета занимались селекцией и семеноводством пшеницы, полбы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, рыжика, гречихи и картофеля.

В прошлом году из бюджета Татарстана было выделено почти 165 миллионов рублей на строительство административно-лабораторного корпуса, пункта консервации и ремонта сельскохозяйственной техники, картофелехранилища, зернохранилища, склада для минеральных удобрений, теплицы и сервисного блока. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин