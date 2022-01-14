На строительство агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана направят более $2 миллионов

Строить агробиотехнопарк будут в четыре этапа

Как стало известно «Реальному времени», на строительство агробиотехнопарка в Лаишевском районе Татарстана направят 164,8 миллиона рублей. Там появится агробиотехнологическая лаборатория, пункт консервации и ремонта сельскохозяйственной техники и сервисный блок.



Для строительства агробиотехнопарка, где планируется выращивать и хранить семена картофеля, зерна и тепличных культур, выделен участок площадью 50 тысяч кв. метров в Нармонском сельском поселении. Он находится в 2,4 км северо-западнее села Карадули рядом с дорогой, соединяющей села Нармонка и Столбище.

Строительство, как следует из документации, ведется в четыре этапа. Первым предусмотрено возведение зерно- и картофелехранилищ на тысячу тонн каждое, склада для минеральных удобрений на 50 тонн; противопожарной насосной станции, двух пожарных резервуаров для воды по 150 кубометров каждый, водопроводной насосной станции, двух резервуаров чистой воды, газорегуляторного шкафного пункта (ГРПШ) и контрольно-технического пункта.

На втором этапе на территории агробиотехнопарка запланировано строительство пункта консервации и ремонта сельскохозяйственной техники, площадки мойки автомобилей с оборотным водоснабжением и навеса для хранения сельскохозяйственных машин, на третьем — административно-лабораторного комплекса. На заключительном этапе там появится теплица площадью 576 «квадратов» и сервисный блок.

Фото: lmk-stroy.ru

Участок делится на пять площадок — зона складских сооружений, зона хранения и обслуживания техники, зона административно-лабораторного комплекса, зона теплиц и вспомогательно-бытовая зона. На свободной от застройки территории посадят деревья, кустарники и многолетние травы.

Проектом предусмотрена и парковка для работников агробиотехнопарка. Она расположится у центрального въезда на территории. От нее до административно-лабораторного корпуса обустроят пешеходную зону. Пейзаж разнообразит цветник, поставят скамейки и урны.

По всему периметру территории технопарка возведут ограду из профлиста. Проектом предусмотрена организация трех въездов, оборудованных воротами. Главный въезд будет осуществлять с дороги Нармонка — Столбище.

Агробиотехнологическая лаборатория, пункт консервации и теплица

Почти 165 миллионов планируется затратить на строительство административно-лабораторного корпуса, пункта консервации и ремонта сельскохозяйственной техники, картофелехранилища, зернохранилища, склада для минеральных удобрений, теплицы и сервисного блока.

Административно-бытовой блок условно делится на две части: гостиничный комплекс 27,28 х 18,52 метра и непосредственно административный блок с агробиотехнической лабораторией 31,25 х 16,72 метра. В гостинице предусмотрены пять номеров, в каждом из которых смогут разместиться до четырех человек. В этой же части блока расположится зона отдыха для гостей и буфет. В административной части здания появятся офисные помещения, конференц-залы, медпункт, санузлы и гардероб.

В одноэтажном пункте консервации и ремонта планируется хранить, проводить текущий техосмотр и ремонт сельскохозяйственной техники. Там же проектом предусмотрены бытовой блок с раздельными гардеробными с душевыми, где сотрудники будут готовится к работе. Для хранения техники в пункте предусмотрено одно помещение, для техосмотра и ремонта — два.

Фото: psksht.ru

Картофелехранилище и зернохранилище проектом запланированы как одноэтажные здания. Каждое из них рассчитано на 1000 тонн продукции. Зерно, к слову, прежде чем поступить на хранение, должно пройти все этапы чистки и сушки. Они проводятся вне стен зернохранилища.

На складе для удобрение смогут храниться максимум 50 тонн. Предполагается, что в отдельных секция разместят азофоски, калийные соли и аммиачную селитру. Все они будут храниться в мешках по 45-50 кг каждый.

Теплица площадью 576 «квадратов» предназначена для выращивания овощей. Для этого аграрии решили прибегнуть к способу «малообъемной гидропоники» — будет использоваться на минераловатный субстрат с капельным орошением и питанием.

В сервисном блоке разместят растворный узел для приготовления минеральных удобрений, помещение экспедиции с зонами сортировки и упаковки тепличной продукции. Там же работники агробиотехнопарка отдыхать и обедать, переодеваться и готовиться к работе.

Площадка тиражирования инновационных технологий в сельском хозяйстве

К реализации проекта в Лаишевском районе приступили еще в 2019 году при поддержке президента Татарстана Рустама Минниханова. Им занимается Казанский государственный аграрный университет.

Источник: kazgau.ru

Как рассказывал в июле 2020-го ректор вуза Айрат Валиев, агробиотехнопарк должен стать центром практического обучения студентов и специалистов агропромышленного комплекса. Он создается как площадка разработки апробации и тиражирования инновационных технологий в сельском хозяйстве.

Уже летом 2020-го на 100 гектарах агробиотехнопарка было заложено 30 полевых опытов. Специалисты занимались селекцией и семеноводством пшеницы, полбы, ячменя, подсолнечника, кукурузы, рапса, сои, рыжика, гречихи и картофеля.

Татьяна Демина