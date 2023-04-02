Эксперты высказались о возможном отказе от Болонской системы

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В России могут отказаться от Болонской системы образования. Эксперты высказались для ГТРК «Татарстан» об этой инициативе.

— Наши юристы, преподаватели юриспруденции, категорически возражают против возможности получения юридического образования за два года в магистратуре, не имея какой-то базовой подготовки. И мне кажется здесь, действительно, могла бы работать какая-то история с ограничением направлений, — отметила проректор по образовательной деятельности КФУ Екатерина Турилова.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

При этом полностью переходить на специалитет по всем направлениям также не стоит, считают в руководстве вузов.

— Та практика, которая сложилась по подготовке бакалавров, наш специалитет, который в вузах остался, особенно в инженерно-технических и медицинских, а также программа магистратуры — они должны оставаться, — пояснил начальник учебно-методического управления КНИТУ-КХТИ Гульназ Лутфуллина.

Что касается опрошенных студентов, их мнения также разделились. Одни считают, что в России, как и во всем мире, должна действовать Болонская система, другие полагают, что важнее не система образования, а его качество.



Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным.



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Елизавета Пуншева