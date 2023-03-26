Казанский «Зилант» снова одержал победу над «ДГТУ-Лидер»
Казанский гандбольный клуб «Зилант» на своей площадке снова обыграл «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону. Игра завершилась со счетом 29:23.
Лидерство удалось ухватить казанцам уже по итогам первого тайма со счетом 16:13.
Отметим, что это вторая подряд победа «Зиланта» над «ДГТУ-Лидер».
Вчера игра между командами закончилась со счетом 36:29 в пользу казанцев.
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