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Казанский «Зилант» снова одержал победу над «ДГТУ-Лидер»

15:49, 26.03.2023
Казанский «Зилант» снова одержал победу над «ДГТУ-Лидер»
Фото: пресс-служба «Зиланта»/Julia Milchakova

Казанский гандбольный клуб «Зилант» на своей площадке снова обыграл «ДГТУ-Лидер» из Ростова-на-Дону. Игра завершилась со счетом 29:23.

Лидерство удалось ухватить казанцам уже по итогам первого тайма со счетом 16:13.

Отметим, что это вторая подряд победа «Зиланта» над «ДГТУ-Лидер».

Фото: пресс-служба «Зиланта»

Вчера игра между командами закончилась со счетом 36:29 в пользу казанцев.

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Илина Хакимова
Спорт Татарстан

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