Турецкие марки одежды ускорили выход на российский рынок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Турецкие марки одежды ускорили выход на российский рынок. В первом квартале точки в московских торговых центрах открыли четыре марки одежды и один производитель товаров для дома из Турецкой Республики, сообщает «Коммерсантъ».



Как комментирует вице-президент Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана Павел Люлин, это пока больше похоже на эксперимент, чем на активную экспансию:

— Эти бренды открыли по одной-две точки. Они востребованы, люди туда ходят. Открытие тоже было сделано достаточно интересно. О массовом захвате рынка говорить, конечно, рано.

Однако с учетом ухода европейских марок турецкие магазины могут составить конкуренцию российским брендам — Gloria Jeans, Melon Fashion, Zarina, Sela, Love Republic.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В марте испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, высказывала желание навсегда закрыть 269 российских магазинов. Всего их в стране — 519.



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Маргарита Головатенко