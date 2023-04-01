Сергей Шойгу провел совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание в штабе объединенной группировки российских войск по вопросам обеспечения боеприпасами, сообщили в Минобороны РФ.
Министр обороны заслушал доклады по нынешней обстановке и провел совещание с командованием группировки и заместителями министра обороны:
— Обеспечение группировок войск средствами поражения на сегодняшний день находится на постоянном контроле в правительстве и в Министерстве обороны РФ, — сказал Шойгу в ходе совещания.
Также он сообщил о кратном увеличении выпуска высокоточных боеприпасов для обеспечения российской группировки войск.
В ходе рабочей поездки заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева 29 марта на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения.
— В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России, — сказал Медведев и отметил, что необходимо не просто наращивать объемы выпуска такой продукции, но и добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения более современных технологий и новых разработок.
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