На завершение строительства стадиона в Менделеевске выделят еще 51 млн рублей

Фото: скриншот проектной документации

Как выяснило «Реальное время», власти Татарстана выделят еще более 51,2 млн рублей на завершение строительства стадиона с одной тысячей посадочных мест в Менделеевске. Завершить работы планируется до 30 ноября текущего года. В их число войдет как строительство основных объектов, так и подключение инженерных сетей.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит провести комплекс работ по устройству основания футбольного поля и беговых дорожек, а также доделать имеющиеся сооружения. После этого ему предстоит заняться подключением сетей водо- и газоснабжения как в самих объектах, так и снаружи них. В конце исполнителю предстоит лишь благоустроить окружающую территорию.

Стоит отметить, что для проведения всех видов работ подрядчику предстоит провести закупку материалов. В списке необходимых товаров: трубы, арматура, краска, эмаль, кабели, плиты, песок, выключатели, фитинги и другое.

Фото: скриншот проектной документации

Напомним, на этой неделе уже сообщалось, что на строительство инженерно-технических сетей для тренировочного стадиона, входящего в спорткомплекс «Буревестник», выделят более 7,8 млн рублей. Объект расположен в Казани на территории Деревни Универсиады. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ», а источником финансирования — республиканский бюджет.

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Максим Кокунин