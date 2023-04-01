Аналитик Муртазин заявил о безопасности искусственного интеллекта

Фото: telegram-канал Promobot

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что те, кто пытаются ограничить развитие искусственного интеллекта (ИИ) преследуют свои бизнес-интересы. Для примера он назвал конкретных личностей, причастных к такой стратегии. А именно аналитик упомянул предпринимателя Илона Маска, сооснователя Apple Стива Возняка и других.

— Дело в том, что Илон Маск — один из основатель Open Ai, и он впоследствии покинул компанию. На сегодняшний день его собственное решение сильно отстает от того, что есть у этой компании. Де-факто Возняк, Маск и остальные пытаются замедлить конкурентов всеми возможными способами, — цитируют «Известия» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)/Максим Платонов

Сам Муртазин считает, что ИИ не несет в себе угрозы для человечества по той причине, что управляется людьми.

14 марта портал The Gamer сообщил, что предприниматель Илон Маск в шутливой форме отнесся к предложению основателя студии Mundfish о том, чтобы добавить роботов Tesla в игру Atomic Heart. Тогда предприниматель с иронией выразил надежду в том, что роботы Tesla не выходят из строя. Также он подчеркнул, что очень много времени уделяется вопросу о том, «чтобы Optimus можно было легко отключить физическим переключателем, чтобы сократить риск централизованного контроля».



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Антон Гаврилов