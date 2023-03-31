В России усилят меры пожарной безопасности на социальных объектах

Правительство России утвердило постановление об усилении мер пожарной безопасности на социальных объектах. Об этом информирует пресс-служба кабмина.

Социальные учреждения в России постепенно оснастят устройствами защиты от дугового пробоя — приборами автоматического отключения электроэнергии при возникновении искрения в электросети. Они появятся после проведения капремонта или реконструкции в больницах и поликлиниках, детских садах и школах, интернатах и домах престарелых.

Кроме того, оборудование будут обязательно устанавливать при строительстве зданий соцучреждений. Это позволит снизить риски возникновения пожаров из-за неисправности электрооборудования и проводки, объяснили в правительстве.

Фото: realnoevremya.ru

Устройства защиты от дугового пробоя проходили испытания на ряде объектов в Москве и Казани. Норма, обязывающая все объекты образования, здравоохранения и социальной сферы оборудовать такими устройствами, может начать действовать в 2024 году.



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Айрат Назипов