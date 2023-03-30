Sky News: астрономы из Великобритании обнаружили крупнейшую черную дыру в истории

Астрономы из Даремского университета в Великобритании обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая по своему размеру примерно в 33 миллиарда раз превышает массу Солнца. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал SkyNews.

По словам ведущего автора исследования Джеймса Найтингейла с кафедры физики Даремского университета, это самая большая черная дыра из всех когда-либо обнаруженных.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Это верхняя граница того, насколько большими, по нашему мнению, теоретически могут быть черные дыры. Так что это чрезвычайно захватывающее открытие, — отметил он.

21 января директор астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессор кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов института физики КФУ Юрий Нефедьев рассказал, что если бы массивная звезда взорвалась рядом с Солнцем, то вызванный этим гамма-всплеск, двигаясь со скоростью света, достиг бы Земли и все живое на ней погибло бы в течение двух минут. Также он сообщил, что «пока астрономы не наблюдают большого количества таких звезд в окрестностях Солнца, которые в своей эволюции подошли к такому пределу, что могут взорваться».



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Антон Гаврилов