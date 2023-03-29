СИБУР проведет реконструкцию собственного полигона промышленных отходов в Нижнекамске

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

Реконструкция полигона промышленных отходов реализуется в рамках подписанного в 2022 году Соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором. На эти цели СИБУР выделит более 1,7 млрд рублей.



Полигон промышленных отходов НКНХ был построен в 1981 году. Он предназначен для захоронения промышленных твердых и пастообразных отходов предприятия, таких как катализаторный шлам, отходы от зачистки оборудования при проведении капитального ремонта, зола от сжигания жидких отходов, сорбенты.

Учитывая важность полигона для предприятия, СИБУР принял решение провести реконструкцию этого объекта. Ключевая цель — снижение воздействия на окружающую среду и увеличение времени полезной эксплуатации полигона.



— В проектные решения заложены наилучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду, почву, грунтовые воды. Для нас важно, чтобы полигон на много лет вперед соответствовал всем нормативным требованиям и не оказывал негативного влияния после завершения эксплуатации. Забота об экологии — это ключевой фокус внимания компании, — отметил первый заместитель генерального директора по производству, операционной эффективности и развитию производственной системы «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

— Вместе с холдингом «СИБУР» работаем над реконструкцией полигона промышленных отходов предприятия «Нижнекамскнефтехим». Росприроднадзор выступает в роли консультанта по экологическим вопросам. Бюджет проекта реконструкции составляет 1,7 млрд рублей — мы поддерживаем ответственный подход предприятия к защите окружающей среды и готовность не на словах, а на деле инвестировать в экологию, — говорит руководитель службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.



В рамках реконструкции будут реализованы технологические решения по устройству противофильтрационной завесы (шпунтовое ограждение) по периметру полигона, устройству противофильтрационного экрана основания карт, гидроизоляции внешних откосов карт, устройству верхнего изоляционного покрытия карт. Кроме того, реконструкция коснется существующего пруда-регулятора — будет увеличен объем аккумулирующей емкости. В плане реконструкции предусмотрено проведение рекультивации 36 карт, которые подлежат выводу из эксплуатации.



Завершение реконструкции полигона планируется в 2024 году.

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