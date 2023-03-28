Белый дом: США решили не предоставлять России информацию о ДСНВ

США не желают приостанавливать обмен информацией с Россией по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), однако на это требуются решения Москвы, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.



Он подчеркнул, что Америка желает видеть полное возвращение России к выполнению соглашения:

— Мы считаем ДСНВ хорошим соглашением для обеих наших стран и для всего мира. Россия не соблюдала полностью свои обязательства и отказалась предоставлять необходимую информацию, обмен которой в рамках соглашения предусматривается каждые 6 месяцев. Поскольку они отказались выполнять это конкретное положение соглашения, мы также решили не предоставлять данную информацию, — приводит его слова ТАСС.

Фото: pxhere.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня сообщил, что Россия не имеет никаких контактов с США по ДСНВ. Глава МИД назвал аргументы американской стороны против решения России о приостановке договора ничтожными.



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Маргарита Головатенко