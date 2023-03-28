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Семилетний ребенок упал с 4-го этажа дома в Нижнекамске — его госпитализировали

13:26, 28.03.2023 1
Семилетний ребенок упал с 4-го этажа дома в Нижнекамске — его госпитализировали
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Нижнекамске госпитализировали 7-летнего ребенка, который упал с четвертого этажа дома в Нижнекамске. Инцидент произошел на улице Корабельной, сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

— По данному факту следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), — рассказали в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным следователей, мальчик попал в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

В августе прошлого года в Набережных Челнах четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на девятом этаже. Его доставили в ДРКБ.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 мар
    Ой ой, ох уж эти москитные сетки
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