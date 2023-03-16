В Казани общегородской субботник пройдет в конце апреля

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Власти Казани определили дату проведения общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству территорий города. Он пройдет в столице Татарстана 29 апреля.

Санитарно-экологический двухмесячник стартует 1 апреля и закончится 31 мая. Сотрудники исполкома должны составить план мероприятий до 27 марта.

Также им необходимо определить места, где будет произведена уборка в день субботника. Это нужно сделать до 17 апреля.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в прошлом году в Татарстане в первый месяц двухмесячника вывезли более 140 тысяч кубометров мусора. Также были назначены административные штрафы на общую сумму 810 тысяч рублей.

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Айрат Назипов