После возбуждения уголовного дела предприятие из Бавлов выплатило своим работникам больше миллиона рублей
Руководство ООО «СпецПромПрогресс» не заплатило своим работникам порядка 1,1 млн рублей. Эту сумму бавлинское предприятие задолжало восьми сотрудникам во втором полугодии 2022 года.
Как рассказали в СУ СК РФ по Татарстану, после поступивших жалоб было возбуждено уголовное дело.
— В ходе расследования, выясняя обстоятельства произошедшего, следователи допросили руководителя предприятия, указав на недопустимость задержки заработной платы сотрудникам, после чего в кратчайшие сроки им была выплачена в полном объеме причитавшаяся заработная плата в сумме 1 млн 177 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе.
В ноябре прошлого года сотрудники Следственного управления добились погашения задолженности по заработной плате на сумму 547 тысяч рублей. По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года индивидуальный предприниматель не выплачивала заработную плату 11 сотрудникам. При этом она имела реальную возможность рассчитаться с коллективом.
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