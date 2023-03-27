После возбуждения уголовного дела предприятие из Бавлов выплатило своим работникам больше миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Руководство ООО «СпецПромПрогресс» не заплатило своим работникам порядка 1,1 млн рублей. Эту сумму бавлинское предприятие задолжало восьми сотрудникам во втором полугодии 2022 года.

Как рассказали в СУ СК РФ по Татарстану, после поступивших жалоб было возбуждено уголовное дело.

— В ходе расследования, выясняя обстоятельства произошедшего, следователи допросили руководителя предприятия, указав на недопустимость задержки заработной платы сотрудникам, после чего в кратчайшие сроки им была выплачена в полном объеме причитавшаяся заработная плата в сумме 1 млн 177 тыс. рублей, — отметили в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ноябре прошлого года сотрудники Следственного управления добились погашения задолженности по заработной плате на сумму 547 тысяч рублей. По версии следствия, с августа по октябрь 2021 года индивидуальный предприниматель не выплачивала заработную плату 11 сотрудникам. При этом она имела реальную возможность рассчитаться с коллективом.

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Айрат Назипов