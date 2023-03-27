В России за сутки выявили 8 989 случаев заражения COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 989 человек, госпитализированы 602 зараженных. Всего в стране зарегистрировано 22 595 199 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб.



По данным на 27 марта, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 8 160 пациентов. Всего вылечившихся — 21 946 453 человека.

За сутки от коронавируса умер 31 житель РФ. Всего инфекция унесла жизни 397 109 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Айрат Назипов