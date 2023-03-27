В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщают «Ведомости».

Эксперимент по доставке рецептурных препаратов должен завершиться в 2026 году. Для онлайн-продажи доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и проч.

Сейчас заказать доставку таких препаратов могут лишь жители Белгорода и его пригородов. В ближайшее время эксперимент пройдет в Москве и Подмосковье.

Фото: pixabay.com

Для оформления онлайн-заказа рецептурного препарата покупателю необходимо заранее получить электронный рецепт у лечащего врача.

О подобном эксперименте в конце февраля говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это нововведение облегчит жизнь маломобильных граждан.

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Айрат Назипов