В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами
В России начался эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами. Об этом сообщают «Ведомости».
Эксперимент по доставке рецептурных препаратов должен завершиться в 2026 году. Для онлайн-продажи доступны 904 международных непатентованных наименования лекарств, за исключением наркотических и психотропных веществ, вакцин, антидепрессантов, средств для прерывания беременности и проч.
Сейчас заказать доставку таких препаратов могут лишь жители Белгорода и его пригородов. В ближайшее время эксперимент пройдет в Москве и Подмосковье.
Для оформления онлайн-заказа рецептурного препарата покупателю необходимо заранее получить электронный рецепт у лечащего врача.
О подобном эксперименте в конце февраля говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, это нововведение облегчит жизнь маломобильных граждан.
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