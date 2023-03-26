Путин: в России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции нет

Президент России Владимир Путин, комментируя в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия 24» свое отношение к пенсионной реформе во Франции и ее последствиях заявил, что в России сохранены все льготные режимы досрочного выхода на пенсию, а во Франции сделать этого не удалось. Поэтому и вспыхнули недовольства среди граждан.



— Там все эти льготные режимы выхода ликвидированы. А вот это гражданами воспринимается такой подход, как избыточно жесткий и несправедливый, — сказал он.

Президент добавил, что понимает, что «у нас люди, конечно, все помнят, никто ничего не забыл». Однако Путин подчеркнул, что то, что делают в других странах — это их дело, Россия лишь смотрит со стороны и не вмешивается в эти процессы.

Отметим, что в четверг по всей Франции прошла девятая волна общенациональных протестов против повышения пенсионного возраста. В начале марта в манифестациях приняли участие 368 тысяч человек. А 7 марта на акции протеста против реформы вышло рекордное число протестующих по всей стране — почти 1,3 млн человек.

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Илина Хакимова