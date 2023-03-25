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Раис Татарстана поручил проконтролировать ход проведения ямочного ремонта после жалоб в соцсетях

12:23, 25.03.2023 2
Раис Татарстана поручил проконтролировать ход проведения ямочного ремонта после жалоб в соцсетях
Фото: скриншот трансляции

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ проконтролировать ямочный ремонт в регионе. Об этом татарстанский лидер заявил в ходе совещания в Доме правительства РТ.

— Межсезонные и климатические условия, температурные перепады негативно отражаются на состоянии автомобильных дорог. Понятно, что время такое. Каждое пятое сообщение жителей в социальных сетях за эту неделю — это жалобы на состояние дорог и тротуаров, — сказал Минниханов.

Раис Татарстана отметил, что в целях восстановления и недопущения дальнейшего разрушения в республике стартовал ямочный ремонт на основных дорогах, развязках и мостах. И эту работу необходимо проконтролировать, добавил он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Напомним, утренний пост раиса Татарстана с приветственным «Исәнмесез!» каждый день собирает большое количество комментариев с просьбами и жалобами жителей республики. Параллельно татарстанцы обращаются к властям городов и районов для решения тех или иных проблем. Обзор обращений подписчиков телеграм-каналов к руководству Татарстана можно увидеть в сюжете «Реального времени».

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 25 мар
    А контроль качества ремонта дорог разве не входит в служебные обязанности чиновников? Или они уже не желают выполнять свои обязанности ? Забавная ремарка раиса. Надо их уговорить с помощью прокуратуры.
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    Анонимно 25 мар
    да все они знают, просто, видимо, ждали весны, когда снег растает, чтобы ремонтировать
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