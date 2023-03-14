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Евросоюз продлил санкции против России, введенные после начала СВО

07:21, 14.03.2023
Евросоюз продлил санкции против России, введенные после начала СВО
Фото: flickr.com

Евросоюз принял решение снова продлить действие санкций против России на полгода. Из него удалили погибшего заместителя губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова и умерших депутата Госдумы Николая Петрунина и главу «Комсомольской правды» Николая Сунгоркина.

— Ввиду продолжающихся действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины и угрожающих им, решение [о санкциях против России] следует продлить еще на шесть месяцев, — сказано в документе.

Вчера Совет Евросоюза продлил на шесть месяцев действующие с 2014 года индивидуальные антироссийские санкции в отношении почти 1,5 тысячи физлиц и 205 организаций. Также ЕС продлил до 24 февраля 2024 года санкции против РФ, связанные с изменением в 2022 году статуса Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Илина Хакимова
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