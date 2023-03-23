Максим Топилин рассказал о новой задаче российской экономики

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Максим Топилин прокомментировал доклад премьер-министра России Михаила Мишустина, который сегодня отчитался о работе правительства за 2022 год в Госдуме.

По словам Топилина, прошлый год был достаточно сложным. Но совместными усилиями правительства, Госдумы и президента России Владимира Путина, принимались оперативные меры против антироссийских санкций. Они помогли российской экономике.

— Прогнозировалось двузначное падение ВВП, промышленного производства. В результате мы закончили год с уменьшением ВВП всего лишь на 2%. Но при этом выросли инвестиции на 5%. Сейчас экономика чувствует себя достаточно уверенно. Безусловно, даже международные институты признали, что санкции оказались практически недейственными, — рассказал он.

Фото: flickr.com

Он отметил, что в РФ меняется структура импорта и экспорта, но для этих целей в стране создавали «подушку безопасности».

— Задача теперь заключается в том, чтобы прежде всего добиться, несмотря на оставшиеся и продолжающиеся санкции, роста — роста в тех отраслях, которые могут стать новыми драйверами российской экономики, — сказал Топилин.

Речь идет о переработке и производстве новых товаров, импортозамещения в IT-технологиях, судостроения, авиастроения и так далее. Все эти факторы, по мнению депутата, позволят выстоять российской экономике.

Свое о мнение о докладе кабмина высказал и другой депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов. Он отметил, что правительство дало ответ практически на каждый вопрос, и пришел к выводу, что россияне наблюдают за этапом экономического возрождения страны.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов