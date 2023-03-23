Депутат Госдумы от Татарстана: «Вызовы побудили нас мобилизоваться»

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов положительно оценил доклад премьер-министра России Михаила Мишустина, который сегодня отчитался о работе правительства за 2022 год в Госдуме.

По словам Морозова, правительство дало ответ практически на каждый вопрос. Главный из них касался российской экономики, которая столкнулась с санкциями.

— Сегодняшний отчет главы председателя РФ Михаила Мишустина и есть ответ на этот главный вопрос. В условиях невероятных вызовов и ограничений Россия смогла не просто выстоять и преодолеть колоссальное санкционное давление со стороны коллективного Запада, но и вернуть экономику на траекторию роста, — прокомментировал депутат.

Фото: скриншот трансляции

Он добавил, что Мишустин дал исчерпывающие ответы на вопросы про обеспечение макроэкономической стабильности, достижения технологического суверенитета, поддержку отраслей и регионов, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и другие.

— И опять же по каждому вопросу правительство дало очень четкий ответ. Например, для нашего Татарстана важна тема гражданской авиации. И премьер указал на то, что в ближайшее время уровень локализации, т. е. переход на полностью отечественные комплектующие, отечественные двигатели, будет приближаться к 90%, — отметил Морозов.

Фото: скриншот трансляции

Депутат пришел к выводу, что россияне наблюдают за этапом экономического возрождения страны, и что правительство знает, как решать все возникшие задачи.

— Вот эти вызовы побудили всех нас (и правительство, и бизнес, и граждан) мобилизоваться и искать решения всех накопившихся проблем. Сегодняшнее обсуждение показало, что есть четкие алгоритмы их решения, — добавил он.

Сегодня Михаил Мишустин заявил, что по России нанесли санкционный удар, равного по силе которому в новейшей истории не было. Он обратил внимание, что за последний год деньги российских граждан и компаний арестовывали на Запале «только потому, что они из России».

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Айрат Назипов