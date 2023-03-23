Скончался заслуженный спасатель Татарстана Валерий Гришенков
Скончался заслуженный спасатель Татарстана, ответственный секретарь Федерации пожарно-прикладного спорта РТ, кандидат в мастера спорта СССР, подполковник внутренней службы в отставке Валерий Гришенков, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
— Руководство и личный состав Главного управления МЧС России по Татарстану и МЧС республики глубоко скорбят по поводу безвременной смерти Валерия Зиновьевича Гришенкова и выражают соболезнования родным и близким, — сказано в сообщении.
Церемония прощания состоится 24 марта с 9.00 до 10.00 в здании манежа ГУ МЧС России по РТ в Казани по адресу: ул. Ф. Яруллина, д.1. Валерия Гришенкова похоронят в Алексеевском районе Татарстана.
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