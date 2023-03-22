Новости общества

12:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Госдума ввела запрет на задержание подозреваемых по истечении срока давности преступлений

17:58, 22.03.2023
Госдума ввела запрет на задержание подозреваемых по истечении срока давности преступлений
Фото: duma.gov.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемого нельзя задержать или избрать ему меру пресечения по истечении сроков давности уголовного преследования.

Как пишет ТАСС, документ предлагает дополнить новыми положениями статьи 91 и 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которых определены основания задержания подозреваемого и основания для избрания меры пресечения.

Отмечается, что лицо не может быть задержано или в отношении него не может быть применена мера пресечения в связи с совершением преступления, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Фото: realnoevremya.ru

Эти положения не будут распространяться на случаи, когда гражданина подозревают или обвиняют в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также