Госдума ввела запрет на задержание подозреваемых по истечении срока давности преступлений

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому подозреваемого нельзя задержать или избрать ему меру пресечения по истечении сроков давности уголовного преследования.

Как пишет ТАСС, документ предлагает дополнить новыми положениями статьи 91 и 97 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которых определены основания задержания подозреваемого и основания для избрания меры пресечения.

Отмечается, что лицо не может быть задержано или в отношении него не может быть применена мера пресечения в связи с совершением преступления, если истекли сроки давности уголовного преследования.

Фото: realnoevremya.ru

Эти положения не будут распространяться на случаи, когда гражданина подозревают или обвиняют в совершении преступления, наказуемого смертной казнью или пожизненным лишением свободы.

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Айрат Назипов