В Татарстане начали реконструкцию моста через реку Мензеля

В Татарстане приступили к реконструкции моста через реку Мензеля — проект предполагает как реконструкцию существующего моста 1980-го года постройки, так и строительство дополнительного моста на 1103-м км трассы М-7 «Волга», сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».



Сейчас специалисты приступили к строительству нового трехпролетного 160-метрового моста. Мостовики устанавливают четыре опоры, на двух устроили буронабивные сваи. Позже они приступят к возведению ростверков, тела опор и ригелей.

Пролетное строение соберут из металлических конструкций общей массой около 800 тонн. Затем уложат гидроизоляцию (она защитит конструкции от коррозии) и двухслойное покрытие из асфальтобетона. На всем протяжении искусственного сооружения и подходов установят линии электроосвещения и металлическое барьерное ограждение.

К реконструкции старого моста приступят после того, как перепустят движение на новый мост. После завершения работ водители будут проезжать мост по четырем полосам вместо двух, существующих сейчас. Это значительно увеличит безопасность для транспорта на данном участке.

Фото: rosavtodor.gov.ru

Реконструкция участков трассы М-7 в Татарстане проводится по скоростному маршруту Казань — Екатеринбург. Общая протяженность участков составляет 96,4 км. Реконструкция позволит повысить пропускную способность дороги более чем в два раза, а еще увеличит скоростной режим. На участке расширят количество полос с двух до четырех, построят и реконструируют десять транспортных развязок и 11 путепроводов, шесть мостов протяженностью от 47 до 223 метров и 19 надземных пешеходных переходов.

Протяженность скоростного маршрута Казань — Екатеринбург в границах Татарстана составит более 300 км. По транспортному коридору на участке с 861 по 987 км М-7 «Волга» предусмотрено строительство 22 надземных пешеходных переходов, строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, а еще реконструкция участков трассы М-7 от Челнов до границы с Башкортостаном.

Как выяснило «Реальное время», на контроль за первым этапом строительства моста через Каму из федерального бюджета выделят 125 млн рублей. Он станет продолжением трассы М-7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов и войдет в скоростной маршрут Москва — Казань.

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Маргарита Головатенко