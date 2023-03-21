Ученые прогнозируют потепление в Татарстане ближе к началу апреля — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Ученые прогнозируют потепление в Казани ближе к концу марта и началу апреля. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— В настоящее время в атмосфере сформирован устойчивый западный перенос. Циклоны стремятся пройти по северным широтам. Таким образом мы оказываемся на их южной периферии. Для нас закрыт путь для северных воздушных масс, — поделился своим мнением доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Как говорят специалисты, эта весна не считается аномально ранней в республике. За 140 лет наблюдений, самой теплой стала весна 2020-го года. А самая холодная была в 1963 году. Тогда температура варьировалась в пределах -14 градусов.

В ближайшее время будет повышаться атмосферное давление. Это ощутят метеозависимые люди.

— У людей с хроническими заболеваниями чаще возникают различные обострения. Чаще нужно проверять уровень артериального давления, — рассказала главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РТ Люция Фейсханова.

Напомним, что при неблагоприятном сценарии весеннего половодья в Татарстане в зону подтопления могут попасть территории 220 населенных пунктов в 39 муниципалитетах. При развитии такого сценария в зоне подтопления окажутся 13,6 тысячи человек, 10 социально значимых объектов, 47 участков автомобильных дорог, 22 автомобильных моста и 3 объекта экономики.

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Айрат Назипов