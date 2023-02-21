Татарский язык считают родным более 4 млн россиян

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Более 4 млн россиян назвали в качестве родного языка татарский, согласно данным Всероссийской переписи населения 2021 года.



Самым многочисленным остается русский язык, татарский по количеству ответов занял второе место. На третьем — чеченский. Среди родных языков россияне также называли иностранные.

Башкирский язык в качестве родного языка назвали 1,3 млн человек, а чувашский — 800 тысяч.

По данным Института языкознания РАН, в России на сегодняшний день бытует 155 живых языков. В этом списке — языки, на которых говорят более 20% людей в поселении, а их носители проживали на этой территории в течение последних 100—150 лет и все еще образуют этническую группу или хотя бы половина носителей проживает на территории страны, сообщает ТАСС.

Некоторые языки в России находятся под угрозой исчезновения: семь считаются «заснувшими», еще восемь — исчезнувшими с начала XX века.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

21 февраля отмечается Международный день родного языка.

«Реальное время» освещало мнения за и против изучения татарского и других национальных языков. Подробнее — в сюжете.

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Маргарита Головатенко