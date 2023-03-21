Subway Surfers стала самой скачиваемой игрой на смартфонах

Subway Surfers стала самой загружаемой мобильной игрой за все время. В общей совокупности пользователи скачали данное приложение в App Store и Google Play более 4 миллиардов раз. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал 9to5mac.

По информации источника, высокий спрос на игру вероятно связан с вирусными роликами в TikTok. Опасная реклама показывается так, что на одной части экрана пользователю представлен геймплей игры, а в другой показаны кадры, не связанные с платформером.

Subway Surfers — это мобильная игра-раннер. По сюжету, главный герой игры убегает от полицейского по железнодорожным путям, по ходу избегая всевозможных препятствий. Приложение регулярно обновляется и получает новые уровни.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов