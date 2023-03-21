В Елабужской ЦРБ появились молельные комнаты для православных и мусульман

Фото: Минздрав Татарстана

В Елабужской ЦРБ появились две молельные комнаты — для православных и для мусульман, сообщили в Минздраве Татарстана.



— Очень рад, что в нашей больнице появились молельные комнаты…. Во время разработки эскиза и ремонтных работ мы советовались с представителями двух религий, чтобы оформление комнат соответствовало всем канонам. Помолиться за здоровье здесь можно будет круглосуточно. Как известно, это придает человеку сил и уверенности, — поделился главный врач Елабужской ЦРБ Рамиль Сафаров.

Фото: Минздрав Татарстана

Он отметил, что пациенты не раз обращались с просьбой о создании молельных комнат в ЦРБ.

Молельные комнаты организованы в ЦРБ при поддержке раиса республики Рустама Минниханова. Было организовано трехстороннее соглашение между Минздравом РТ, Духовным управлением мусульман РТ и Татарстанской митрополией.

Фото: Минздрав Татарстана

В январе митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сообщил, что на территории Детской республиканской клинической больницы в Казани в будущем планируют построить храм. Он отметил, что духовная поддержка важна не только детям, но и их родителям, а также персоналу больницы.

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Маргарита Головатенко