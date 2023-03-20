Почта Болгарии временно приостановила отправку посылок в Россию и Белоруссию
Почта Болгарии временно приостановила прием всех видов отправлений в Россию и Белоруссию. Информация опубликована на сайте организации.
Отмечается, что такое решение принято в связи «с уменьшением возможностей транспортировки». Это уже привело к скоплению почты в транзитном аэропорту.
Также болгарская компания обещала уведомить клиентов о восстановлении возможности отправки посылок.
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