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Почта Болгарии временно приостановила отправку посылок в Россию и Белоруссию

22:14, 20.03.2023
Почта Болгарии временно приостановила отправку посылок в Россию и Белоруссию
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почта Болгарии временно приостановила прием всех видов отправлений в Россию и Белоруссию. Информация опубликована на сайте организации.

Отмечается, что такое решение принято в связи «с уменьшением возможностей транспортировки». Это уже привело к скоплению почты в транзитном аэропорту.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также болгарская компания обещала уведомить клиентов о восстановлении возможности отправки посылок.

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Айрат Назипов
Общество

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