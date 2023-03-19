Российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8

Истребительная авиация России в районе города Купянска Харьковской области сбила украинский вертолет Ми-8. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, российские войска уничтожили в Херсонской области два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны.

— На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск комплексным огневым поражением за сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, — сообщил официальный представитель Минобороны страны Игорь Конашенков.

Фото: Минобороны России (архив)

Накануне российские военные сорвали две попытки украинских войск провести разведку боем и переброску их резервов на Купянском направлении. Также расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» и орудий «Гиацинт» уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Гряниковки, Орлянского и Артемовки.

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Айрат Назипов