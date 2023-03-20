Владимир Путин призвал обоснованно возбуждать дела против предпринимателей

Не стоит возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив — это дестабилизирует ситуацию, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на расширенной коллегии МВД.



— Прошу контролировать обоснованность возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей, — сказал он.

По его словам, зачастую изначально видно, что дело не имеет судебной перспективы. В этом случае, если на бизнесмена заводят дело, дестабилизируется работа целых трудовых коллективов предприятий, что «абсолютно недопустимо».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Владимир Путин призвал использовать альтернативные меры пресечения для бизнесменов, например домашний арест:

— Не раз говорил о том, что к подозреваемым или обвиняемым в экономических преступлениях нужно максимально применять уголовно-процессуальные меры пресечения, не связанные с фактическим ограничением свободы. Имею в виду подписку о невыезде, залог, домашний арест и так далее.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко