«Не бесполезные мы люди»: в Казани суд наказал штрафами капитана и организатора «подводного рейса»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Кировский суд Казани огласил приговор по уголовному дела о водной прогулке на катере «Казанец-1», которая минувшим летом едва не закончилась гибелью людей. Полностью признавшие вину капитан Владимир Грибков и Владимир Казаков, которого считают организатором тура, наказаны уголовными штрафами по 100 тысяч рублей, передает с места журналист «Реального времени».



При этом с учетом времени отбытого под домашним арестом суд сократил штраф Казакова вдвое — до 50 тысяч рублей.

Грибкову предъявляли нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 263 УК РФ), Казакову — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Еще до поступления дела в суд обвиняемые написали ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств, но при полном признании вины подсудимыми. По результатам такого рассмотрения суд не вправе назначить фигурантам наказание более двух третей от максимального срока. В данном случае это 1 год и 6 месяцев от предусмотренных санкцией 2 лет лишения свободы.

На суде защита Казакова пошла еще дальше — заявила ходатайство о прекращении его преследования с назначением судебного штрафа ввиду небольшой тяжести преступления, к тому же совершенного впервые. Подсудимые ходатайство поддержали, гособвинитель Дмитрий Горб был против, указывая, что такой результат процесса «не будет отвечать принципу справедливости и соразмерности содеянному».

В прениях представитель Татарской транспортной прокуратуры Дмитрий Горб запросил для подсудимых уголовные штрафы по 110 тысяч рублей каждому.

По версии СК и прокуратуры, 10 июля 2022 года обвиняемые провели речную прогулку для 28 человек, хотя достоверно знали — катер «Казанец-1» вмещает 12 человек и на борту отсутствует достаточное количество спасательных средств. Судно отчалило от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино в 10 часов 15 минут, имея крен на левый борт. Вместе с членами экипажа на нем было 30 человек, тем не менее катер добрался на другой берег Волги и после стоянки между поселками Моркваши и Печище отправился назад в 16.30. Отплыли задним ходом, волна захлестнула корму — однако тонуть катер начал не сразу, а примерно на середине судового хода. Но зато быстро ушел под воду и перевернулся. Людей спасла оказавшаяся рядом баржа.

«Некоторые из пассажиров не умели плавать», — подчеркнул сегодня риск трагедии гособвинитель.

«Виноват, больше такого не повторится. Наверное, больше уже на судно не встану», — заявил в последнем слове 73-летний капитан Владимир Грибков.

Второй подсудимый был многословней. Владимир Казаков, что без трудового договора сейчас возит не людей, а мебель на грузовиках, сказал, что хотел бы извиниться перед потерпевшими, но в зале их, к сожалению, нет (прислали заявление о рассмотрении без их участия). «Вину полностью признаю. Однозначно не должен быть этого делать. Просто доверился хозяину судна. Хотя должен был сам проверить», — сообщил подсудимый и попросил о минимальном наказании: «Не бесполезные мы люди, можем еще принести пользу обществу».

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Ирина Плотникова