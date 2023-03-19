В Казани в 7-м Ноксинском переулке горит дом

Фото: скриншот видео

В Казани в 7-м Ноксинском переулке горит частный дом. Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы.

На месте работают пожарные расчеты. Данные о пострадавших уточняются.

— По предварительной информации, горит частный дом. Об угрозе распространения не сообщали, по пострадавшим информация не поступала, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

На прошлой неделе в Ютазинском районе Татарстана в одном из жилых домов произошел пожар. Горели пластиковые панели внутренней обшивки в ванной комнате двухкомнатной квартиры. В результате инцидента пострадал один человек.



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Айрат Назипов