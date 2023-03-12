В одной из квартир Ютазинского района Татарстана произошел пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Ютазинском районе Татарстана минувшей ночью в одном из жилых домов произошел пожар. Горели пластиковые панели внутренней обшивки в ванной комнате двухкомнатной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Площадь горения составила 3 кв. метра. Спасателям удалось вытащить из задымленной квартиры мужчину 1964 г.р. с признаками отравления продуктами горения, пострадавшего позже госпитализировали.

В МЧС также заявили, что, по предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.



В Татарстане в начале марта возбудили уголовное дело после пожара в двухэтажном доме в Чистополе. Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.





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Илина Хакимова