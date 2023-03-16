В Новошешминском районе Татарстана подтопило мост

Фото: МЧС РТ

Из-за повышения уровня воды на реке Шешма в Новошешминском районе Татарстана подтопило низководный мост. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РТ.

Высота перелива над дорогой составляет 5 сантиметров. Сейчас мост перекрыт. Водителям рекомендуют использовать объездные пути, чтобы попасть в населенный пункт Слобода Архангельская. К слову, там проживают 496 человек.

— Угрозы подтопления объектам экономики и социальной сферы нет. Эвакуация населения не требуется. Подтопление населенного пункта не прогнозируется, — рассказали в ведомстве.

Фото: mil.ru

В начале недели «Реальное время» писало, что в Татарстане прогнозируют сложную паводковую обстановку. Специалисты Центрального военного округа проведут разведку русел на Поволжье, замерят толщину льда и рассчитают количество взрывчатого вещества, необходимого для его подрыва.

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Айрат Назипов