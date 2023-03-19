Прокуратура организует проверку соблюдения прав пассажиров из-за массовых задержек рейсов в Сочи

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Приволжская транспортная прокуратура организовала проверки соблюдения прав пассажиров в связи задержками авиарейсов по метеоусловиям в аэропорту Сочи. Сейчас там наблюдается туман.

— В международных аэропортах Нижнего Новгорода, Казани, Самары и Уфы произошли длительные задержки рейсов авиакомпаний «Икар», «Победа», «Северный ветер» и Smartavia в связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту прилета и переносом вылета по причинам позднего прибытия воздушных судов из других рейсов, — рассказали в надзорном ведомстве.

При наличии оснований транспортными прокурорами будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле, подчеркнули в ведомстве.

Фото: kazan.aero (скриншот)

Согласно данным онлайн-табло казанского аэропорта, авиакомпания «Победа» отменила рейс из Казани в Сочи. Самолет должен был улететь в 10.15.

«Реальное время» уже писало, что самолет авиакомпании «Северный ветер» больше суток не может улететь из Сочи в Казань. Как выяснило «Реальное время», борт должен был вылететь еще накануне в 11.00, вместо этого он планирует улететь сегодня в 14.20.

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Айрат Назипов