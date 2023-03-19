СМИ: из-за дефицита взрывчатки в Евросоюзе задерживается производство боеприпасов для ВСУ

Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе. Об этом пишет The Financial Times.

Как пишет издание, Евросоюз не может оперативно выполнять заказы на производство снарядов из-за нехватки пороха, пластиковой взрывчатки и тротила.

Отмечается, что конфликт обнажил недостаточные запасы оружия в Европе и слабые внутренние производственные мощности. Увеличение объемов производства займет как минимум три года.

Фото: pixabay.com

На прошлой неделе верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов. Он отметил, что такая же сумма понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе.

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Айрат Назипов