СМИ: из-за дефицита взрывчатки в Евросоюзе задерживается производство боеприпасов для ВСУ
Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе. Об этом пишет The Financial Times.
Как пишет издание, Евросоюз не может оперативно выполнять заказы на производство снарядов из-за нехватки пороха, пластиковой взрывчатки и тротила.
Отмечается, что конфликт обнажил недостаточные запасы оружия в Европе и слабые внутренние производственные мощности. Увеличение объемов производства займет как минимум три года.
На прошлой неделе верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель предложил выделить €1 млрд из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Украине боеприпасов. Он отметил, что такая же сумма понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе.
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