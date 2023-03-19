Россия вошла в десятку крупнейших экспортеров товаров в мире по итогам года

Россия по итогам 2022 года вошла в десятку крупнейших экспортеров мира. Она поднялась за год на две позиции, нарастив экспорт товаров на $591 млрд, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные национальных статистических служб.

Крупнейшими мировыми экспортерами остались Китай, США и Германия. Объем их экспорта исчисляется триллионами долларов. Нидерланды поднялись с пятого на четвертое место. Они поставили на мировые рынки продукции на $760,6 млрд. На пятом месте расположилась Япония, стоимость поставок которой составила $747,6 миллиарда.

Сильнее всех свои позиции нарастили Саудовская Аравия, которая за год поднялась сразу на шесть строк — на 19-е место, и Норвегия, занявшая 28-е место вместо 33-го.

Фото: pixabay.com

На этой неделе Владимир Путин заявил, что экспорт российских товаров вырос на 20%, а импорт сократился почти на 12%. При этом внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. Он составил $850 миллиарда.

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Айрат Назипов