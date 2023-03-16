Владимир Путин рассказал о росте внешнеторгового оборота за год на 8,1%

Внешнеторговый оборот России за 2022 год вырос на 8,1%. Он составил $850 млрд, рассказал президент РФ Владимир Путин.

— Профицит торгового баланса составил $332 млрд. Это на 70% больше, чем в 2021 году. Мы с вами находимся в Доме музыки. Вот такая хорошая музыка, — сказал российский лидер.

Также глава государства отметил, что за год экспорт в России вырос на 20%, а импорт сократился почти на 12%.

Фото: pixabay.com

Напомним, что дефицит федерального бюджета России в январе — феврале 2023 года составил 2,58 трлн рублей. Объем доходов федерального бюджета составили 3,16 трлн рублей, расходы — 5,74 трлн рублей.

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Айрат Назипов