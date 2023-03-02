Власти Елабуги выделят 11 млн рублей на разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия

На разработку проекта зон охраны объектов культурного наследия власти Елабуги выделят 11,2 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», все работы нужно сделать до 15 ноября 2023 года.

Исполнителю необходимо будет собрать всю необходимую документацию, провести государственную историко-культурную экспертизу, обосновать и разработать проект зон охраны объектов культурного наследия и выполнить другие виды работ. Делается все это для того, чтобы обеспечить сохранность этих объектов.

Фото: commons.wikimedia.org

В конце прошлого года в Татарстане решили провести археологическое обследование и определить границы территории объекта археологического наследия, включенного в перечень выявленных объектов культурного наследия «Культурный слой города Чистополя», расположенного в его исторической части. На эти цели потратят 1,4 миллиона рублей.



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Айрат Назипов