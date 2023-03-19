Уличное освещение в Казани восстановят за 18,8 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в этом году планируют восстановить уличное освещение. Выделить на эти цели готовы 18,8 миллиона рублей из республиканского бюджета, выяснило «Реальное время».

Работы пройдут на территории Советского, Приволжского и Авиастроительного районов Казани. В общей сложности в них установят по 609 светодиодных светильников, предназначенных для уличного освещения, и кронштейнов.

Наибольшее число светильников появится в Приволжском районе Казани — 276. В Советском районе города их установят 273, а в Авиастроительном — 60.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Работы требуется выполнить до 1 ноября 2023 года. К работам исполнитель должен приступить с момента заключения контракта с ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации».

Напомним, в 2023 году в Казани запланирована установка 1 483 светильников в 39 поселках. Для полного решения вопросов с освещением требуется 155 миллионов рублей.



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Татьяна Демина