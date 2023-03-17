В России средний чек на услуги стоматологов достиг 6 305 рублей — это много или мало?

За 2022 год в России средний чек на услуги частных стоматологий вырос на 25%, до 6 305 рублей, выяснили эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД». Он оказался самым высоким среди прочих платных медицинских услуг.

К частным стоматологам в прошлом году россияне обращались реже, чем в 2021-м. Количество оплаченных услуг сократилось на 3%. Чаще всего пациенты обращались за пломбированием, анестезией, снимками ротовой полости и консультациями ортодонтов по обслуживанию брекет-систем.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В целом средний чек на частные медицинские услуги в прошлом году вырос на 9%, до 3 376 рублей. Заметнее всего они подорожали в Москве — на 19%, до 7 865 рублей, говорится в исследовании «Чек Индекса» и «СберЗдоровья».

6 305 рублей — это:

$82,5 , или €77,7, по курсу ЦБ на сегодня;

, или по курсу ЦБ на сегодня; выше общего среднего чека на частные медицинские услуги — в 1,8 раза, или на 2,9 тысячи рублей;

— в 1,8 раза, или на 2,9 тысячи рублей; две чистки зубов (средний ценник достигает 3 тысяч), или удаление двух зубов (около 3 тысяч за один), или лечение двух зубов от кариеса (в среднем 2 860 рублей);

(средний ценник достигает 3 тысяч), или (около 3 тысяч за один), или (в среднем 2 860 рублей); дешевле установки стоматологом: коронки на один зуб — в 2,5 раза (около 16 тысяч рублей); одного зубного импланта — в 3 раза (примерно 19 тысяч за бюджетный вариант); брекетов — в 7 раз (примерно 45 тысяч рублей);

(около 16 тысяч рублей); (примерно 19 тысяч за бюджетный вариант); (примерно 45 тысяч рублей); запас из 31 тюбика зубной пасты (в среднем 200 рублей за одну штуку), либо 28 упаковок зубной нити (примерно 225 рублей за одну), либо 25 ополаскивателей для рта (около 250 рублей за одну бутылку);

(в среднем 200 рублей за одну штуку), либо (примерно 225 рублей за одну), либо (около 250 рублей за одну бутылку); меньше десятой части средней зарплаты стоматологов: в Татарстане — 4,26% от предложения (148 тысяч рублей); в Свердловской области — 5,4% (116 тысяч рублей), в Москве и Московской области — 6,25% (100,8 тысячи рублей), в целом по России — 6,6% (95 тысяч рублей).

(148 тысяч рублей); (116 тысяч рублей), (100,8 тысячи рублей), (95 тысяч рублей). почти в 36 раз дешевле средней стоимости обучения в вузах России по направлению «стоматология» в 2023 году — в год придется заплатить примерно 225 956 рублей.

— в год придется заплатить примерно 225 956 рублей. два приема у офтальмолога с диагностикой зрения (~3 тысячи рублей) или четыре посещения платных гинеколога/уролога (~1,5 тысячи рублей).

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Татьяна Демина