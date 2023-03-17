Казанская прокуратура нашла виновного в инциденте с ребенком, которому зажало ногу в автобусе

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Казани завершила проверку по факту инцидента с ребенком на автобусном маршруте. Инцидент произошел еще 3 марта.

Как рассказал «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, водитель автобуса №22 не убедился в том, что все пассажиры зашли внутрь салона общественного транспорта. Он закрыл входные двери, которыми зажало ногу 12-летней девочке.

В адрес директора МУП «ПАТП-2» было внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, похожий инцидент произошел в Казани два года назад. Тогда дверями автобуса зажало ногу годовалой девочки на руках у матери.

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Айрат Назипов