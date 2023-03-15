20-летнего жителя Чистополя подозревают в покушении на убийство пенсионера

Фото: СУ СК России по Татарстану

В Татарстане на неоднократно судимого 20-летнего чистопольца возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Как считает следствие, он хотел убить 85-летнего пенсионера.

По версии следователей, все произошло вечером, 4 марта. Пьяный молодой человек проник в дом через окно к пожилому соседу. Он хотел обокрасть пенсионера, но тот внезапно проснулся. Тогда предполагаемый злоумышленник, угрожая ножом, забрал из чужого кошелька 9 тысяч рублей.

— После этого он велел потерпевшему сидеть в комнате, а сам прошел на кухню, открыл газовые конфорки и, забрав ключи от автомобиля пенсионера, скрылся. В это время, почувствовав запах газа, потерпевший закрыл конфорки и обратился в экстренные службы, после чего нападавший был задержан, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Изначально в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту совершения разбойного нападения.

Напомним, в декабре прошлого года в Чистополе арестовали 31-летнего мужчину за покушение на убийство трех человек. Оказалось, что он состоит на учете у психиатров.

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Айрат Назипов