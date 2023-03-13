На территории заповедников запретят строить жилые дома

Создание новых объектов жилья на территории заповедников запрещает законопроект о развитии экотуризма, об этом заявила директор департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Ирина Маканова.



По ее словам, законопроект запрещает увеличение или изменение границ специально выделенных участков хозяйственного использования заповедников:

— Это единственное зонирование в рамках заповедников, где может вестись в том числе и рекреационная деятельность, но, поскольку правовой режим охраны заповедника является самым жестким, мы ограничиваем любую возможность расширения этих зон, — приводит ее слова «РИА Новости».

В 2022 году на территориях Верхнеуслонского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Лаишевского и Зеленодольского районов Татарстана, а также частично на территории Предволжья выявили восемь новых участков для создания особо охраняемых природных территорий.

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Маргарита Головатенко