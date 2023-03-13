Власти Бали предложили отменить упрощенный визовый режим для россиян и украинцев

Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенную выдачу виз для граждан России и Украины. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Костер рассказал, что власти получают огромное количество жалоб о плохом поведении российских и украинских туристов и возможных преступных действиях с их стороны.

Глава острова заявил, что уже написал запрос с просьбой ужесточить визовый режим для россиян и украинцев в МИД и Минюст Индонезии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. В список вошли: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго.



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Айрат Назипов